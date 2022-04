Ed Sheeran heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat bij het schrijven van zijn hit Shape of You. Een Britse rechter oordeelde woensdagochtend in Londen dat de Britse artiest geen delen heeft gestolen van het nummer Oh Why van Sami Switch, die Sheeran had aangeklaagd.

De rechter concludeerde dat Sheeran "noch opzettelijk, noch onbewust" een zin uit Oh Why heeft gekopieerd tijdens het schrijven van Shape of You. De rechter stelde dat er inderdaad een gelijkenis is tussen de zin "oh, I" in Shape of You en "oh why" in het nummer van Sami Switch, maar dat dit niet genoeg is om te spreken van inbreuk op het auteursrecht.

De zaak werd in maart elf dagen lang inhoudelijk behandeld in Londen. De advocaat van Sheeran, Ian Mill, noemde de situatie "enorm traumatiserend" voor de zanger. Mill beschreef het geschil als "vreselijk ongelukkig" en voerde aan dat het "nooit voor de rechter had moeten komen". Sheeran was tijdens de behandeling aanwezig in de rechtbank.

De zanger is blij met de vrijspraak, maar vindt het ook "schadelijk voor de popindustrie" dat dit soort zaken steeds vaker voorkomen. In een video op Twitter roept hij op om iets meer begrip voor elkaar op te brengen.

Sheeran zegt dat er maar "een beperkt aantal noten en heel weinig akkoorden" te gebruiken zijn in de popmuziek en dat liedjes daardoor nu eenmaal soms een beetje op elkaar lijken. "Ik wil niks wegnemen van alle pijn en het verdriet bij beide partijen", sluit de zanger zijn video af. "Maar ik ben geen bedrijf. Ik ben een mens, een vader, een man, een zoon. Rechtszaken zijn geen fijne ervaring. Hopelijk kunnen we nu terug naar het schrijven van liedjes, in plaats van bezig te zijn met bewijzen dat we ze zelf kunnen schrijven."

De 31-jarige zanger liet de rechter eerder op geheel eigen wijze horen dat melodieën in de popmuziek wel vaker op elkaar lijken. De zanger zong toen hij verhoord werd stukjes uit Feeling Good van Nina Simone en No Diggity van Blackstreet. "Als je ze in dezelfde toonsoort zet, dan klinken ze hetzelfde", legde hij uit.