De Amerikaanse boyband Backstreet Boys komt naar Nederland voor een concert. Op zondag 9 oktober 2022 staat de band in het kader van de DNA World Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De Backstreet Boys maakten dinsdag de Britse en andere Europese tourdata voor hun DNA World Tour bekend. De tournee in Europa begint met een concert in de Portugese hoofdstad Lissabon. De reguliere kaartverkoop voor het concert in Nederland begint op vrijdag 8 april om 10.00 uur.

De groep trad in 2019 voor het laatst in Europa op en verkocht toen meer dan 350.000 tickets.

De Backstreet Boys doneren een deel van de opbrengst van de kaartverkoop aan VN-vluchtelingenorganisatie UNHRC. Deze bijdrage is bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne en buurlanden.