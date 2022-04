Tiësto denkt niet dat hij de muziek waar hij met Avicii aan werkte ooit zal uitbrengen. De twee dj's hebben hun muziek niet kunnen afmaken voor de dood van de Zweed in 2018.

De Nederlandse dj zegt dat hij delen van de twee nummers die ze samen maakten weleens in zijn sets heeft verwerkt en daar altijd goede respons op heeft gekregen. "Maar het was gewoon niet af, dus het voelt fout om ze uit te brengen", vertelt Tiësto zondag op de rode loper van de Grammy's tegen Billboard.

Tiësto vertelde onlangs al in Level One dat Tim Bergling, de echte naam van Avicii, en hij plannen hadden om samen twee nummers uit te brengen. "We hebben ze nooit kunnen afmaken. Ik wist niet of hij had gewild dat ik ze zou uitbrengen, dus ik heb toen besloten het niet te doen. Ik weet niet of die nummers ooit zullen verschijnen."

De Nederlandse dj maakte in Las Vegas kans op een Grammy voor zijn nummer The Business. Het was de eerste keer dat Tiësto genomineerd was voor een soloproject. Hij viel uiteindelijk buiten de prijzen.



In 2015 won Tiësto wel al eens een Grammy voor zijn remix van All of You van John Legend.