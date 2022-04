Jon Batiste en Silk Sonic zijn de grote winnaars bij de uitreiking van de Grammy Awards die zondagavond (lokale tijd) plaatsvond. Batiste, die met elf nominaties favoriet was, wist vijf prijzen te winnen, waaronder voor album van het jaar. Silk Sonic, het duo bestaande uit Bruno Mars en Anderson .Paak, pakte vier prijzen, waarvan twee in de grote categorieën.

Jazz- en r&b-zanger Batiste won de prijs van album van het jaar met zijn plaat We Are. Aan die Grammy zit nog een Nederlands tintje: muziekproducent Tearce Kizzo was onder zijn artiestennaam Kizzo nauw betrokken bij de totstandkoming van het album en mag zich daardoor sinds zondagavond ook Grammy-winnaar noemen.

Batiste won verder prijzen voor zijn nummer Cry, voor de videoclip Freedom en voor zijn bijdrage aan de animatiefilm Soul.

Silk Sonic wint vier prijzen met een nummer

Bruno Mars en Anderson .Paak wonnen als duo Silk Sonic de twee andere grote prijzen, voor lied van het jaar en record van het jaar. Beide Grammy's gingen naar hun nummer Leave the Door Open.

De twee categorieën zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Lied van het jaar is de prijs voor de compositie, die naar de schrijvers van een nummer gaat. De record van het jaar-Grammy is voor de opname en gaat naar artiesten en studiomedewerkers die het liedje hebben opgenomen.

Leave the Door Open van Silk Sonic won ook de Grammy voor beste r&b-lied en de prijs voor beste r&b-uitvoering. Die laatste award moest het duo wel delen met Jazmine Sullivan, die ook een Grammy won voor Pick Up Your Feelings.

248 Beluister de samenwerking van Bruno Mars en Anderson .Paak

Drie Grammy's voor Olivia Rodrigo en Foo Fighters

Olivia Rodrigo mocht ook drie prijzen mee naar huis nemen. Ze werd bekroond tot nieuwkomer van het jaar. De negentienjarige zangeres won tijdens de ceremonie ook de award voor beste solo-popuitvoering voor het nummer drivers license en de Grammy voor beste popalbum voor haar plaat Sour.

De rockband Foo Fighters won, een week na het plotse overlijden van drummer Taylor Hawkins, ook in drie categorieën: beste rockalbum, beste rocksong en beste rockuitvoering.

Afrojack en Tiësto vielen buiten de prijzen. De Nederlandse dj's gingen op voor een Grammy in de categorie beste dancenummer, maar zagen het nummer Alive van Rüfüs Du Sol er met de winst vandoor gaan.

De Grammy Awards bestaan uit 86 categorieën, de meeste verdeeld over de verschillende muziekgenres. Muzikanten uit alle genres dingen mee naar vier van de prijzen; album van het jaar, nieuwkomer van het jaar, song van het jaar en record van het jaar.

De uitreiking werd voor het eerst in twee jaar weer met publiek georganiseerd. De muziekprijzen zouden in januari worden uitgereikt, maar dat werd uitgesteld door maatregelen rondom het coronavirus. Onder anderen Silk Sonic, Batiste, Rodrigo, Justin Bieber, Lady Gaga en Billie Eilish traden op tijdens de show.