Toen Harry Styles in 2010 op zestienjarige leeftijd auditie deed voor de Britse X Factor, werd hij al snel te licht bevonden als soloartiest en daarom onderdeel gemaakt van de boyband One Direction. Zo'n twaalf jaar later is hij na een succesvolle carrière met de groep in zijn eentje tot nog grotere hoogten aan het stijgen.

De nu 28-jarige Styles brengt binnenkort zijn derde album uit. De plaat met de titel Harry's House verschijnt op 20 mei en de eerste single As It Was wordt vrijdag uitgebracht. Verwachtingen voor de plaat zijn hooggespannen, gezien het succes dat Styles solo, zeker met zijn tweede album, wist te bereiken.

De Brit, die met One Direction vijf nummer 1-albums uitbrengt en meermaals de wereld rond toert, ziet in 2016 zijn kans schoon het eens solo te proberen als de groep besluit voor onbepaalde tijd een pauze in te lassen. Hij duikt in Londen en Los Angeles de studio in met producers als Jeff Bhasker (Ye, Bruno Mars) en Tyler Johnson (Taylor Swift, Miley Cyrus), die samen met Styles meeschrijven aan zijn debuutsingle Sign Of The Times.

De meeslepende rockballad wordt een grote hit en vormt de introductie van Styles' stijl als soloartiest. Op zijn naar zichzelf vernoemde debuutalbum experimenteert hij verder met genres als softrock en britpop. De plaat wordt door veel muziekpublicaties bestempeld tot een van de beste releases van 2017 en wereldwijd worden er meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

341 Harry Styles - Sign Of The Times

Wars van muziektrends

Aan het einde van 2019 vindt Styles het tijd voor een tweede plaat. In december van dat jaar verschijnt Fine Line. De campagne rond het album komt vooral in 2020 flink op stoom als zowel de tweede single Adore You en de vierde, Watermelon Sugar, grote hits worden. Beide nummers zijn inmiddels meer dan een miljard keer beluisterd op Spotify. Watermelon Sugar, dat de zomerhit van 2020 wordt, is inmiddels zelfs ruim 1,6 miljard keer beluisterd.

Opvallend is dat Styles tot nog toe wars is van de trend waarbij veel van zijn generatiegenoten in de popmuziek aan de lopende band samenwerkingen met elkaar opnemen. De zanger is tot dusver als enige vocalist op zijn platen te horen.

Ook doet hij niet mee aan de door streamingdiensten ingegeven veranderde releasestrategieën. Styles brengt geen losse nummers tussendoor uit, maar houdt stevig vast aan de klassieke albumcyclus. Daarbij worden eerst een of meerdere singles uitgebracht voordat de volledige plaat verschijnt, om vervolgens na een pauze van ongeveer twee jaar aan een nieuw album te beginnen.

Op de Spotify-pagina van de artiest zijn dan ook (naast een live Spotify-sessie) 'slechts' de 22 nummers te vinden die op de twee tot nu toe uitgebrachte platen staan. Zijn populariteit bij het streamende publiek blijkt wel uit het feit dat elk van deze nummers op z'n minst 100 miljoen luisterbeurten heeft.

188 Harry Styles - Watermelon Sugar

Filmrollen op komst

Hoewel Styles zich voornamelijk lijkt te willen presenteren als muzikant, gaat hij een acteercarri`ere ook niet uit de weg. In 2017 speelt hij zijn eerste aanzienlijke rol in de oorlogsfilm Dunkirk, geregisseerd door Christopher Nolan. Sindsdien hebben bioscoopgangers hem enkel nog in een postcreditscène in superheldenfilm Eternals kunnen zien, maar daar komt later dit jaar verandering in.

In het najaar verschijnt namelijk de thriller Don't Worry Darling, geregisseerd door Styles' vriendin Olivia Wilde. Naast Styles en Wilde zijn ook acteurs als Florence Pugh en Chris Pine in de titel te zien. Daarnaast speelt hij de rol van homoseksuele agent in de film My Policeman, waar ook Emma Corrin (The Crown) in te zien is. De opnames hiervan zijn afgerond, maar het is nog niet bekend wanneer de film precies verschijnt.





240 Harry Styles - As It Was

Styles als stijlicoon

Als Styles niet in de studio aan het werk is of voor de camera staat, is hij regelmatig onderwerp van gesprek om zijn modieuze uitspattingen. Sinds 2018 is hij te zien in campagnes van het merk Gucci en in 2020 wordt hij de eerste man die de cover van het modeblad Vogue siert.

Niet alleen qua muziek, maar ook qua mode wordt hij gezien als een eigentijds icoon dat teruggrijpt op elementen uit de jaren zeventig. Hij oogst lof met zijn stijl, maar het omarmen van kledingstukken die traditioneel als vrouwelijk worden gezien komt hem ook op kritiek te staan. Daar ligt hij naar eigen zeggen echter niet wakker van.

"Als je iets niet draagt omdat het vrouwenkleding is, laat je een hele wereld aan prachtige kleren liggen. Wat zo leuk is aan nu is dat je kunt dragen wat je wilt, omdat de grenzen steeds vager worden", reageert hij op kritiek op zijn Vogue-cover waarop hij een jurk draagt.

Niet iedereen is gecharmeerd van zijn stijl, maar Styles is hoe dan ook uitgegroeid van boybandlid tot een popster die het nieuws al kan halen met een kledingstuk dat hij draagt.

De zanger is op 9 juli te zien in het Amsterdamse Ziggo Dome. Het concert is volledig uitverkocht.