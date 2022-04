"Je hebt te veel make-up op", "Je accent is lelijk", "Je lijkt wel een transvrouw": het is maar een kleine greep uit de opmerkingen waar Davina Michelle op sociale media mee te maken krijgt. De zangeres zegt tegen NU.nl dat ze weet dat het verstandig is om niet te reageren en dat ze dat ook eigenlijk nooit doet. Maar nu zag ze een mooie kans de online pesterijen in haar voordeel te gebruiken: ze heeft ze in een nummer verwerkt.

"Weet je, ik snap ook wel dat reageren het alleen maar erger maakt. Dan krijg je discussies die niet stoppen, dat heeft geen zin. Normaal probeer ik er niet eens naar te kijken, maar nu ben ik bewust gaan zoeken: wat vinden mensen? En ik heb zo'n beetje alles gebruikt. Zo verdien ik er tenminste nog wat aan, haha", aldus de 26-jarige Rotterdamse over het nummer No Angel.

Echt last van de opmerkingen heeft ze niet, daarvoor kent ze het klappen van de zweep te goed. Maar het demotiveert wel. "Zeker als het dingen zijn waar ik zelf al onzeker over ben. Zoals toen ik na Duurt te lang (haar cover van Glen Faria's nummer in het programma Beste Zangers, red.) steeds meer berichten onder mijn YouTube-video's zag van mensen die mijn Engelse accent niet goed vonden. Ik was daar zelf ook niet helemaal tevreden over en werkte daar keihard aan. Dat raakt je dan toch."

Toch lukt het de zangeres om negatieve opmerkingen om te zetten in iets positiefs: haar Ahoy-concerten in mei én een nummer (Hyper) zijn vernoemd naar een opmerking die ze steeds weer ziet terugkomen. "Mensen die zeggen: 'Ik vond haar vroeger wel leuk, maar nu is ze een hype.' Hoezo een hype? Ik werk keihard en nu doe je net alsof ik alles te danken heb aan een soort hype? Dan was het bij één hit gebleven hoor, lieve mensen. Ik vond het vet om daar iets van te maken waar ik kracht uit haal. En natuurlijk staat Hyper ook gewoon voor hoe druk ik altijd ben, haha."

Geen belediging, juist een compliment

Niet alles wat mensen beledigend bedoelen, vat de zangeres negatief op. "'You look trans' is what some said. Honey, thank you. I accept the compliment", zingt Davina Michelle op No Angel. "En daar is geen woord van gelogen. Ik heb een aantal vrienden die trans zijn en ik kan je vertellen: ik wil niets liever dan er zo goed uitzien als zij, haha. Het is een compliment hoor."

Het hele nummer is Engels, afgezien van één Nederlands zinnetje. Dat heeft ze bewust gedaan: het aantal opmerkingen dat ze gewoon moet doen en Nederlands moet zingen zijn niet op één hand te tellen. Daarom zingt ze dat de wereld groot is. "Groter dan die mensen blijkbaar zien. Het is toch grappig dat ik ze zo een heel klein beetje hun zin geef?"

Op 20 en 21 mei zingt Davina Michelle haar album My Own World voor het eerst in twee jaar voor een echt groot publiek. Dan staat ze in Rotterdam Ahoy. Vorige week mocht ze al even oefenen in Groningen. "Dat is zo vet, ik heb er echt heel veel energie van gekregen. Weer een live publiek, ik was bijna vergeten hoe het was. Muziek maken is echt heel anders met mensen in de zaal, mensen leven met je mee en zingen met je mee. Zo beleef ik het album ook ineens als iets nieuws."

De zangeres, die ooit een compliment kreeg van Pink en later in het voorprogramma van de Amerikaanse stond, wil hetzelfde doen voor nieuwe artiesten als de wereldster voor haar deed. Daarom heeft ze voor de concerten in Ahoy geen bekende vrienden uitgenodigd voor gastoptredens, maar biedt ze nieuw talent een podium. "Dit zijn mensen die de afgelopen twee jaar stil hebben moeten zitten, omdat ze nog geen voet tussen de deur hadden. Of omdat ze achter de schermen werken. Ik vind het echt belangrijk dat ik het stokje doorgeef en nu anderen dezelfde kans geef als ik ooit kreeg van Pink. Hopelijk hebben zij er net zoveel aan."