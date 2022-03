Queen-drummer Roger Taylor is woensdag geridderd. De 72-jarige muzikant mag zichzelf Commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen en draagt deze eer op aan Taylor Hawkins, de drummer van Foo Fighters die afgelopen weekend overleed.

Taylor geldt als een van de grote leermeesters van Hawkins. De Foo Fighters-drummer overleed vrijdag onverwachts op vijftigjarige leeftijd. De band was op tournee in Zuid-Amerika en heeft de rest van de optredens afgezegd.

Taylor prees Hawkins na de ceremonie als "zonneschijn in menselijke vorm" en "een van mijn beste vrienden". Ook vertelde hij Britse media over de band tussen Hawkins en Rufus Taylor, de zoon van Roger. "Onze beide families waren zo goed bevriend met elkaar", aldus de Queen-drummer. "Ik kan er nog steeds niet over uit dat ik hem nooit meer zal zien."

Taylor en Hawkins werkten ook meerdere malen samen. Zo waren ze beiden onderdeel van de drumband SOS Allstars die optrad tijdens het Live Earth-concert in Londen in 2007.

Ook werkten ze samen aan het voltooien van het nummer Holy Man van Beach Boys-drummer Dennis Wilson dat in 2019 op Record Store Day verscheen. Daarnaast was de Queen-drummer te horen op het album Get The Money van Taylor Hawkins & The Coattail Riders.