Foo Fighters annuleren hun gehele tournee vanwege het plotselinge overlijden van drummer Taylor Hawkins afgelopen weekend, bevestigt de band van frontman Dave Grohl dinsdagavond op sociale media.

Met "groot verdriet" en "in het licht van het duizelingwekkende verlies" laat de band dinsdag weten de rest van de tour te annuleren.

De bandleden zeggen ook dat het hen spijt dat ze dit besluit hebben moeten nemen en dat ze het jammer vinden dat ze hun fans nu niet zullen zien. "Laten we in plaats daarvan deze tijd gebruiken om te rouwen, te herstellen, onze geliefden dicht bij ons te hebben en dankbaar te zijn voor alle muziek en herinneringen die we met elkaar gemaakt hebben."

Foo Fighters maakten zaterdag bekend dat Hawkins vrijdag op vijftigjarige leeftijd was overleden. Zijn dood kwam onverwachts, de band zat midden in een tournee door Zuid-Amerika. Met het annuleren van de rest van de tournee haalt de band een streep door tientallen optredens in Noord-Amerika, Europa en Australië.