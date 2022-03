Taylor Hawkins, die afgelopen weekend op vijftigjarige leeftijd overleed, stond vooral bekend als de drummer van Foo Fighters, maar zowel binnen de band als in andere projecten deed de muzikant nog veel meer. De vader van drie kinderen verzorgde zelf geregeld zangpartijen en was een geoefend liedjesschrijver.

Hawkins, geboren in Texas maar grotendeels opgegroeid in Californië, zet zijn eerste stappen als muzikant in de lokale band Sylvia en als drummer van rockzangeres Sass Jordan. Van 1995 tot 1997 toert Hawkins als drummer van zangeres Alanis Morissette, die op dat moment tot de populairste artiesten ter wereld behoort.

In 1996 komt Dave Grohl, frontman van Foo Fighters, na een conflict met William Goldsmith zonder drummer te zitten. Grohl benadert Hawkins, een kennis van hem, of hij nog iemand uit het wereldje kent die drummer van Foo Fighters zou willen worden.

Grohl vraagt Hawkins niet persoonlijk, omdat hij er niet van uitgaat dat hij zou stoppen bij de band van Morissette, op dat moment een veel groter naam dan Foo Fighters. Het is echter altijd Hawkins' droom geweest om deel uit te maken van een rockband en dus stopt hij als drummer bij Morissette.

Hawkins trekt Grohl nooit in twijfel

Hawkins maakt in zijn jaren met Foo Fighters negen albums. Hij is op alle platen drummend te horen, maar speelt hier en daar ook gitaar en piano. Ook zijn zijn vocalen geregeld te horen, vaak in de achtergrond maar zo nu en dan doet hij ook de leadzang.

Tijdens liveshows wisselen Hawkins en Grohl ook af en toe van positie. Zo zong Hawkins tijdens zijn laatste optreden met de band in Argentinië, vijf dagen voor zijn dood, nog een cover van Somebody To Love van Queen.

Op de laatste plaat van de band waar Hawkins aan meewerkte, Medicine at Midnight uit 2021, is de stem van de drummer niet te horen. In een interview met NU.nl vertelt hij destijds dat hij het eerst niet eens was met deze keuze van Grohl. "Ik baalde even, maar nu ik het resultaat heb gehoord, snap ik het helemaal. Ik heb het volledig geaccepteerd en live zing ik nog wel. Dat is voor mij belangrijker", aldus Hawkins.

Hoewel er creatieve meningsverschillen zijn tussen Hawkins en Grohl, respecteert de drummer de wensen van zijn frontman. "Ik trek nooit in twijfel wat hij wil doen. Ik wil niet zeggen dat zijn ideeën altijd briljant zijn, maar hij denkt alles goed door", zegt Hawkins.

Bovendien hebben discussies met Grohl volgens hem weinig zin. "Het antwoord ligt altijd bij Dave. En tot nu toe heeft hij het altijd bij het rechte eind gehad. We kennen onze echtgenotes nog niet zo lang als we elkaar kennen. Het is als een huwelijk. Wat dat betreft is discussiëren met Dave ook als discussiëren met je vrouw. Het is zinloos, want je verliest altijd op een bepaalde manier."

Foo Fighters verkoopt miljoenen platen en wint onder meer twaalf Grammy Awards.

Projecten met creatieve vrijheid

Hoewel Hawkins heeft meegeschreven aan elke Foo Fighters-plaat waar hij op te horen is, staat Grohl aan het roer en zet de drummer eigen projecten op waarin hij nog meer van zijn eigen creativiteit kwijt kan. In 2006 begint hij de band Taylor Hawkins & The Coattail Riders, waarin hij zelfs drumt en zingt. Met deze band maakt hij drie albums, waarvan de recentste in 2019 uitkomt.

Op de laatste plaat Get The Money staat het nummer Middle Child, dat over zijn dochter Annabelle gaat. De drummer, die in 2001 trouwt met zijn vrouw Alison en met wie hij drie kinderen krijgt, maakt voor dezelfde plaat het nummer Son of Mine voor zijn zoon Oliver. Dit nummer haalt het album niet, omdat Oliver hier een stokje voor steekt. "Hij dreigde me in mijn gezicht te slaan als ik het zou uitbrengen, omdat het te lief en te zacht is. Hij wilde alleen een hard lied dat over hem zou gaan."

Gedurende zijn carrière werkt Hawkins geregeld mee aan albums van andere artiesten, zoals Slash, Elton John en Brian May van Queen. Ook werkt hij aan meerdere projecten met Roger Taylor, de drummer van Queen. In 2013 vormt hij de coverband Chevy Metal en in 2014 volgt het nieuwe project The Birds of Satan, waarmee hij een album uitbrengt. Eerder dat jaar verschijnt een EP met supergroep NHC, waarvan Dave Navarro en Chris Chaney van de band Jane's Addiction deel uitmaken. Er staat nog een volledig album gepland voor later dit jaar.

Hawkins staat naast zijn imposante muzikale carrière ook bekend om drugsgebruik. De drummer spendeert in 2001 weken in het ziekenhuis als hij in coma raakt door een overdosis heroïne. In interviews laat hij weten zichzelf niet als junkie te zien, maar geeft hij toe dat hij te hard heeft gefeest en dat deze gebeurtenis zijn leven verandert. Hij laat zich in interviews niet uit over of hij helemaal clean is en drugs volledig heeft opgegeven.

Hawkins wordt vrijdag 25 maart dood aangetroffen in zijn hotelkamer in Colombia nadat hij zelf een ambulance heeft gebeld, omdat hij last heeft van pijn op zijn borst. Hij is in Zuid-Amerika op tour met Foo Fighters. Een eerste onderzoek wijst uit dat er tien verschillende stoffen in zijn lichaam zijn gevonden, waaronder THC (de werkzame stof in marihuana), pijnstillers en antidepressiva. Zijn precieze doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.