Hardwell keert na een afwezigheid van 3,5 jaar terug van zijn sabbatical. De Nederlandse dj maakt maandag bekend dat hij dit jaar op wereldtournee gaat en dat hij met een nieuw album komt. De plaat gaat Hardwell Rebels Never Die heten. Robbert van de Corput, zoals de dj echt heet, maakte als verrassing zondagavond lokale tijd zijn comeback met een set via een livestream tijdens het Ultra Music Festival in Miami.

De 34-jarige dj treedt dit jaar in meerdere grote steden wereldwijd op. Op 3 december staat Hardwell in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook staan concerten in onder meer New York, Hamburg, Madrid, Bangkok, Hongkong en Taipei gepland. Fans kunnen zich al via de website van de dj registreren voor de voorverkoop die dinsdag om 17.00 uur begint. Een uur later start de reguliere verkoop.

Op het nieuwe album van Hardwell staan veertien nummers. De datum waarop de plaat uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. Vrijdag verschijnen de eerste singles.

De dj maakte in augustus 2018 bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. Zijn laatste optreden was tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober 2018. Toen beloofde Hardwell, die twee keer werd gekroond tot beste dj van de wereld, wel al dat hij terug zou komen.