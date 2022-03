Het derde album van singer-songwriter Dua Lipa is voor de helft klaar. In haar eigen podcast Service95 zegt ze in gesprek met zanger Elton John dat ze een goed gevoel over de plaat begint te krijgen.

Het album is de opvolger van Future Nostalgia, een plaat die door de zangeres werd uitgebracht in 2020. "Het begint vorm te krijgen", zegt ze in haar podcast over het nieuwe album, waarvan de naam nog niet bekend is. "Ik ben erg enthousiast over een aantal van de nieuwe nummers", voegt ze eraan toe.

In januari werd het voor het eerst duidelijk dat Lipa met nieuw materiaal zou komen. De zangeres vertelde toen dat ze een groot deel van de nummers al had geschreven. Het album was nog wel "in babyvorm", zei ze tegen de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Ze liet toen weten absoluut geen haast te hebben om de nieuwe plaat uit te brengen.

Lipa begint binnenkort aan haar wereldtournee. Ze is 17 en 18 mei te zien in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Meerdere keren aangeklaagd voor plagiaat

Recentelijk werd Lipa twee keer aangeklaagd voor plagiaat. De zangeres zou voor haar hit Levitating materiaal van decennia oude disconummers hebben gebruikt.

Songwriters L. Russell Brown en Sandy Linzer beweren in hun aanklacht dat Lipa hun nummers Wiggle and Giggle All Night (1979) en Don Diablo (1980) heeft gekopieerd en gebruikt voor de openingsmelodie van haar eigen hit.

Eerder in maart werd de 26-jarige zangeres door reggaeband Artikal Sound System ervan beschuldigd ongevraagd het nummer Live Your Life uit 2017 als basis voor Levitating te hebben gebruikt. Leden van de band uit Florida eisten een schadevergoeding, en maakten kenbaar een deel van de winst van Levitating te willen.