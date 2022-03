De komende editie van De Vrienden van Amstel LIVE wordt uitgebreid met vier shows. Ook op 26, 28, 29 en 30 april vindt een concert in Rotterdam Ahoy plaats, maakte de organisatie zaterdagochtend bekend. De kaartverkoop voor de extra shows is al gestart.

Eerder deze week kondigde De Vrienden van Amstel LIVE aan terug te keren in Rotterdam Ahoy. De shows stonden eigenlijk in januari gepland, maar vanwege de coronamaatregelen werd de reeks geannuleerd.

Van 1 tot en met 4 en van 6 tot en met 9 mei treden artiesten als Guus Meeuwis, DI-RECT, Nick & Simon, Chef'Special, Typhoon, Willeke Alberti, Miss Montreal en Suzan & Freek op. De concertreeks is nu uitgebreid tot twaalf concerten, met vier extra data in april.

De kaarten voor de optredens in mei vlogen zaterdagochtend de deur uit en daarom besloot de organisatie shows toe te voegen. Het zal bij twaalf concerten blijven, zegt Machiel Hofman.

"Het liefst zou je iedereen de mogelijkheid bieden om een avond Vrienden van Amstel te beleven, maar de agenda's van de artiesten en de locatie bieden niet meer ruimte dan deze twaalf shows. Het is eigenlijk al een wonder dat we op deze termijn nog zo veel shows konden samenstellen."