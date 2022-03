Goldband en MEAU zijn donderdag de grote winnaars geworden van de 3FM Awards. Beide artiesten verzilverden tijdens de uitreiking in 013 Poppodium in Tilburg hun nominaties. Ook Froukje, S10, Bazart en Kensington vielen in de prijzen.

Goldband won de prijs voor Beste Groep en liet daarmee De Staat, Chef'Special, Son Mieux en Kensington in deze categorie achter zich. Daarnaast werd de groep bekroond met de prijs voor Beste Album met de plaat Betaalbare Romantiek.

De groep maakte ook kans op de prijs voor Beste Song, maar die ging naar MEAU. Zij kreeg de prijs voor haar hit Dat heb jij gedaan. Ook won de 21-jarige zangeres de 3FM Talent Award.

Zangeres Froukje werd uitgeroepen tot Beste Artiest. Ze liet daarmee concurrenten Snelle, S10, Jett Rebel en Maan achter zich. S10, die namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Turijn gaat, won wel in de categorie Beste Samenwerking voor het nummer Onderweg. Dat nummer maakte ze in samenwerking met de Belgische indie-popgroep Bazart.

Kensington viel ook in de prijzen en won de Legend Award. De band rond frontman Eloi Youssef kreeg de prijs voor zijn bijzondere bijdrage aan de muziekindustrie.

De jaarlijkse publieksprijzen van radiostation NPO 3FM werden voor het eerst in twee jaar weer in aanwezigheid van live publiek uitgedeeld. De avond in Tilburg werd gepresenteerd door 3FM-dj's Eva Koreman en Frank van der Lende.