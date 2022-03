André Rieu moet twee concerten in de Verenigde Staten en Canada uitstellen, omdat meer dan twintig leden van zijn orkest besmet zijn met het coronavirus.

Rieu was na twee jaar weer op tournee, maar heeft nu de laatste twee concerten moeten annuleren. De kaarten voor de twee concerten blijven geldig voor de nieuwe data die op een ander moment aangekondigd zullen worden.

"Het spijt ons verschrikkelijk voor de fans in Tacoma en Vancouver. We hadden het graag anders gezien", aldus Rieu via zijn Facebook-pagina.