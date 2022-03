De Toppers treden komend najaar weer op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit staan op 18 en 19 november op het podium.

Mart Hoogkamer, Rolf Sanchez, rapper Donnie en Emma Heesters zijn vier van de gastartiesten bij de komende concerten.

De formatie maakte woensdag bekend dat het thema van de concerten in Amsterdam Happy Together, The Flower Power Edition is. "We nemen u in decor en dresscode mee naar de hippie en flowerpowersferen."

Kaartjes voor de optredens zijn vanaf 4 april te koop.

De Toppers moesten hun shows eerder annuleren vanwege de coronamaatregelen. Zo gingen hun kerstconcerten in Rotterdam Ahoy afgelopen december niet door.