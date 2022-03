Harry Styles brengt op 20 mei zijn derde soloalbum uit. De plaat heet Harry's House.

Harry's House is de opvolger van Fine Line uit 2019. Op dat album staan hits als Watermelon Sugar, Lights Up en Adore You. De 28-jarige zanger bracht in 2017 zijn eerste soloplaat Harry Styles uit.

In februari was Styles nog aan het filmen voor mogelijk een nieuwe videoclip. De voormalige One Direction-zanger liet zich - met Buckingham Palace op de achtergrond - rondrijden in een kingsize bed. Wanneer de eerste single van het nieuwe album uitkomt, is nog niet bekend.



Op zaterdag 9 juli staat Harry Styles in de Ziggo Dome in Amsterdam.