DI-RECT heeft drie concerten van komend weekend geannuleerd vanwege corona. Een van de bandleden is besmet met het virus.

Het gaat om de shows in Metropool in Hengelo, in De Oosterpoort in Groningen en in Paradiso in Amsterdam. Voor de eerste twee shows zijn vervangende data gevonden, respectievelijk 6 en 14 oktober. Voor het concert in Paradiso is dat niet gelukt. Kaarthouders krijgen hun geld terug.

"Niks is fijner dan weer op pad zijn en de eerste weekenden van de tour voelden meteen alsof het nooit anders is geweest. Een mooie voorbode voor een fantastisch jaar dat we voor de boeg hebben. Helaas moeten wij echter met pijn in ons hart komend weekend drie shows afzeggen in verband met een covidgeval in de band. Tot nu toe zijn we de dans mooi ontsprongen maar helaas is het niet anders", laat de Haagse band weten op sociale media.