Het overlijden van Marie Fredriksson in 2019 betekende niet het einde van de Zweedse band Roxette waar ze wereldberoemd mee werd. Muzikant Per Gessle, met wie ze het duo vormde, maakt een doorstart met twee nieuwe zangeressen, melden Zweedse media.

Gessle gaat onder de naam PG-Roxette met zangeressen Helena Josefsson en Dea Norberg werken aan nieuw materiaal. In het verleden werkte hij ook al met de twee samen. De band bestaat verder uit muzikanten die vroeger al met Roxette optraden.

"Het is niet mogelijk om Marie te vervangen en dat wil ik ook niet", legt Gessle uit aan Göteborgs-Posten. "Samen hebben we een fantastische tijd gehad, en als Marie nog had geleefd, waren we samen verdergegaan. Maar het voelt heel spannend om deze reis, zij het op een andere manier, toch voort te zetten."

De eerste single verschijnt in mei en later volgt een album. "Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te vernieuwen als je al zo lang rondloopt als ik", aldus Gessle. "Af en toe heb ik het gevoel dat ik in herhaling val, maar soms kom ik ook op nieuw muzikaal terrein terecht en dan ben ik benieuwd naar wat er nog meer kan."

Roxette beleefde in de jaren negentig haar hoogtijdagen met grote hits als Listen to Your Heart, The Look en It Must Have Been Love.