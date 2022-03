Zeven jaar bracht Selah Sue geen nieuwe plaat uit en in die tijd is er veel veranderd: de manier waarop muziek geconsumeerd wordt en in welke mate sociale media belangrijk zijn om muziek aan de man te brengen. Hetzelfde geldt voor het persoonlijke leven van de Belgische zangeres. Ze is nu moeder van twee zoons en gestopt met antidepressiva. En het maken van de plaat was dit keer echt haar keuze, vertelt ze aan NU.nl.

Wie is Selah Sue? Sanne Putseys, zoals de artiest echt heet, werd geboren in 1989 en komt uit Leefdaal in Vlaanderen.

Ze breekt in 2011 door met haar naar zichzelf vernoemde debuutalbum, waarvoor ze ook in Nederland een gouden plaat krijgt.

Ze breekt ook buiten België en Nederland door en wint zelfs enkele Europese prijzen.

In 2015 verschijnt haar tweede plaat Reason waar de hit Alone op staat.

De zangeres heeft twee zoons, geboren in 2017 en 2019.

"Ik heb er echt meer zin in", antwoordt de zangeres enthousiast op de vraag hoe anders het is om na zeven jaar stilte als artiest weer een plaat uit te brengen. "Het is dit keer echt mijn keuze geweest en er was geen druk zoals ik dat voelde bij de tweede plaat. Ik heb echt de tijd genomen en ben de plaat pas gaan schrijven toen ik voelde dat ik iets kon maken waar ik ook volledig achter zou staan."

De plaat die hier uit rolde heet Persona en is gebaseerd op een vorm van therapie die Sue volgde. Met deze methode, die Voice Dialogue heet, geef je verschillende elementen van je persoonlijkheid een naam en leer je ze aanvaarden. De zangeres kreeg deze methode aangeraden, omdat haar innerlijke criticus geregeld de overhand nam. "Ik was mezelf altijd aan het neerhalen, omdat ik het gevoel had dat ik niet goed genoeg was en door de mand zou vallen. Nu weet ik dat die innerlijke criticus niet per se de waarheid spreekt en kan ik er afstand van nemen."

Nooit keiblij

In de therapie leerde Sue de verschillende onderdelen van zichzelf te accepteren zonder oordeel. Op basis daarvan maakte ze de plaat, waarop elk nummer een andere persona vertegenwoordigt. De huidige single Pills is geschreven vanuit haar 'apathische ik' en gaat over het effect van de antidepressiva die ze veertien jaar lang slikte.

"Ik werd nooit compleet verteerd door onzekerheid en ging nooit helemaal op in keiblij zijn. Alles wat ik voelde was gematigd. Nu ik de antidepressiva niet meer slik, merk ik dat verschil. Ik heb dankzij die pillen ook een mooi en evenwichtig leven gehad, maar ik was het beu om niet echt te kunnen voelen. De lockdown kwam in die zin goed uit, want ik had geen verplichtingen en kon uitproberen hoe ik me zou voelen zonder."

176 Selah Sue - Pills

Gevoelig voor likes en bevestiging

Hurray is het enige nummer dat uit twee persoonlijkheden voortkomt, namelijk de criticus en de aandachtszoeker. Hierin bezingt ze hoe ze aan zichzelf merkt dat ze oordelend kan zijn over anderen op sociale media, maar zelf ook gevoelig is voor likes en bevestiging online.

"Bij mijn vorige plaat was Facebook nog het grootst en daar had ik destijds bijna een miljoen fans. Op Instagram heb ik er rond de 90.000 en dat is gewoon niet het niveau waar ik wil zijn. Dat kan je dan een minderwaardig gevoel geven."

De zangeres kreeg van haar platenmaatschappij een duwtje om ook op TikTok actief te worden. "Ik vind dat moeilijk, omdat ik me afvraag in hoeverre ik dan mezelf verlies en over mijn eigen grens ga. Tegelijkertijd wil ik ook kunnen toeren en optreden en daarvoor moet je toch je muziek promoten. Een paar jaar geleden had mijn innerlijke criticus zich hier echt te goed voor gevoeld, maar ik sta het me nu wel toe om ermee te experimenteren."

“Een paar jaar geleden had mijn innerlijke criticus zich hier echt te goed voor gevoeld, maar ik sta het me nu wel toe om te experimenteren met TikTok.”

Excuses aan haar zus

Hurray is niet het enige nummer waarop de artiest eerlijk en kritisch op zichzelf reflecteert; op All The Way Down laat ze haar innerlijke verzoener aan het woord die excuses aanbiedt aan haar zus. "In coronatijd zat ik echt in een bevoorrechte positie in een groot huis met een financiële buffer. Ik kon me vastpinnen op het maken van deze plaat, dus ik had een doel. Ik heb een nanny die deels voor de kinderen zorgt, terwijl mijn zus leerkracht is en ineens vanuit huis moest lesgeven."

Als haar zus sprak over hoe moeilijk ze het vond, had Sue de neiging de situatie te relativeren en te zeggen dat het wel goed zou komen en dat ze blij mochten zijn met wat ze hebben. "Maar dat had zij helemaal niet nodig om te horen. Ze wilde vooral gewoon door mij gehoord worden. Het is niet aan mij om te oordelen over haar situatie. Dat is voor mij zo'n les geweest. Ik moet leren om soms gewoon te luisteren."

232 Selah Sue - Hurray

Moederschap zorgt voor focus

Op de vraag of het moederschap haar ook als artiest heeft veranderd, antwoordt Sue dat dit vooral in praktische zin het geval is. "Omdat de oppas voor de kinderen er tussen 9.00 uur en 17.00 uur was, moest ik in die uren schrijven. Dat werkt wel voor mij, want anders is er te veel vrijheid. Ik werk goed onder druk, dus wat dat betreft is het ouderschap goed voor mij."

Daarnaast zegt ze ook vooral van het moederschap te genieten. "Die rol heeft voor mij vanaf het eerste moment goed gevoeld." Ze bracht in 2020 de EP Bedroom uit die ze vooral vanuit haar rol als moeder schreef. Op Persona is het slechts een van de twaalf tracks vanuit dat perspectief. "Ik ben wel blij dat ik nu alle verschillende kanten aan het woord heb kunnen laten, want niemand zit te wachten op een plaat die alleen maar over kolven gaat."