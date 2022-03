Lizzo heeft geschikt met songwriters Justin Raisen, Jeremiah Raisen en Justin Rothman in een rechtszaak rond haar hit Truth Hurts (2017). De mannen beschuldigen haar van plagiaat, maar hebben de kwestie volgens Rolling Stone nu buiten de rechtbank om met de zangeres afgehandeld. Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.

Het drietal vond dat de melodie en songtekst van Truth Hurts wel erg lijken op een demo van het nummer Healthy, dat zij samen met Lizzo hadden opgenomen.

Onder andere de zin "I just took a DNA test, turns out I'm 100 percent that bitch" zou in Healthy ook al voorbij zijn gekomen. De zangeres diende een tegenaanklacht tegen de mannen in en stelde dat zij niet hebben meegeschreven aan Truth Hurts en dus niet kunnen worden gezien als medeauteurs.

Het was niet de eerste keer dat Lizzo werd beschuldigd van plagiaat in Truth Hurts. In 2018 beweerde de Britse zangeres Mina Lioness dat Lizzo een tekst zou hebben overgenomen van een tweet van haar, maar de zangeres ontkende dat bericht te hebben gelezen. Lizzo deelde desondanks een deel van de opbrengsten met haar Britse collega.