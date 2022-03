Dolly Parton krijgt een rol in de verfilming van haar boek Run, Rose, Run. De zangeres zal daarnaast actrice Reese Witherspoon ondersteunen bij het produceren van de film.

De 76-jarige Parton schreef de bestseller, die eerder deze maand verscheen, samen met thrillerschrijver James Patterson.

Het verhaal gaat over een jonge vouw die naar Nashville komt om muziek te maken en een ster te worden, maar ze heeft ook een geheim dat haar toekomst in gevaar kan brengen.

Witherspoon, die een rol speelde in de Johnny Cash-film Walk the Line, noemt Run, Rose, Run "een aangrijpend en hartverscheurend boek". "Ik kon me niet anders dan vereerd voelen om met haar en James samen te werken om dit opmerkelijke verhaal naar het witte doek te brengen."

Parton bracht talloze hits uit en speelde eerder in films als 9 to 5 en Steel Magnolias. Ze heeft pas een album gemaakt dat dezelfde naam heeft als het boek, uitgebracht via haar label Butterfly Records.