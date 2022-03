Machine Gun Kelly komt komend najaar naar Nederland. De Amerikaanse rapper sluit op 12 oktober zijn Europese tournee af in AFAS Live in Amsterdam, maakt concertorganisator MOJO maandag bekend.

De 31-jarige artiest begint de Mainstream Sellout Tour, zijn grootste tournee tot nu toe, in juni in Noord-Amerika. Vanaf september doet hij vijftien shows in Europa. Zo treedt Machine Gun Kelly ook op in steden als Brussel, Parijs en Londen.

De rapper is in Nederland vooral bekend van de nummers Bad Things en Home en verkocht wereldwijd meer dan tien miljoen albums. De afgelopen jaren kwam Machine Gun Kelly ook in het nieuws vanwege zijn relatie met actrice Megan Fox. De twee zijn sinds begin dit jaar verloofd.