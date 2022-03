Red Hot Chili Peppers worden geëerd met een ster op de Hollywood Walk Of Fame. De tegel van de Amerikaanse band wordt onthuld tijdens een ceremonie op 31 maart, zo meldt entertainmentblad Variety.

Onder de aanwezigen bij de ceremonie is Parliament- en Funkadelic-frontman George Clinton, die het album Freaky Styley van Red Hot Chili Peppers produceerde. Acteur Woody Harrelson zal de band toespreken.



Red Hot Chili Peppers krijgen de 2.717e ster op de boulevard in Hollywood. De band brengt een dag na de ceremonie het twaalfde studioalbum Unlimited Love uit.

Het is de eerste plaat sinds Stadium Arcadium (2006) waarop gitarist John Frusciante weer te horen is. De muzikant stapte in 2009 voor de tweede keer uit de band en keerde in 2019 terug.