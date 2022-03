Ye mag niet optreden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards op 4 april. Het optreden is door de organisatie geschrapt nadat de 44-jarige rapper afgelopen week even verbannen werd van Instagram door uitlatingen die hij op het platform deed.

Zijn woordvoerder laat aan Variety weten dat Ye een optreden zou verzorgen tijdens de awardshow, maar dat hij nu niet meer welkom is op het podium.

Donderdag werd Ye voor 24 uur van Instagram verbannen. De muzikant kon niets posten, geen reacties achterlaten en ook geen privéberichten sturen nadat hij de regels rond hatelijke taal en pestgedrag had overtreden. Ye gebruikte een racistische term in een post over presentator Trevor Noah.

Noah, die de uitreiking van de Grammy's presenteert, had in zijn Daily Show gezegd dat hij het eng vond om te zien hoe de rapper zijn ex-vrouw Kim Kardashian lastigvalt op sociale media. Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft aan TMZ laten weten dat de maatregelen tegen Ye worden opgeschroefd als hij opnieuw in de fout gaat.

Tot zaterdag was het niet duidelijk dat Ye zou optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards. Zijn naam stond niet tussen de lijst van optredende artiesten die afgelopen week bekendgemaakt werd. Onder anderen Billie Eilish, Olivia Rodrigo en BTS zullen wel een optreden verzorgen.