Julia Boschman voelt zich na een paar maanden in K3 helemaal op haar plek. "Ik voel me eigenlijk totaal niet meer het nieuwe lid van K3, maar echt onderdeel van de groep", vertelt de zangeres aan het ANP.

Boschman won vorig jaar het televisieprogramma K2 zoekt K3 en voegde zich toen bij Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen. Onlangs begon haar eerste tournee met het duo.

"De eerste paar shows waren best wel emotioneel. Ik dacht echt: dat ík dit mag doen", aldus Boschman. "Tijdens de eerste show maakte ik nog wel een paar foutjes, ook omdat ik erg nerveus was. Maar ik kom er steeds meer in. Het publiek heeft me ook echt in het hart gesloten."

Ook met haar collega's klikt het goed. "Je weet van tevoren natuurlijk niet hoe het gaat met een nieuw iemand erbij, iemand moet er wel in passen. Maar ze hoort er helemaal bij", vindt De Pillecyn. "Ik werd meteen helemaal meegenomen en ik zit echt heel goed op mijn plek", vult Boschman aan.

Waar de tournee voor Boschman haar eerste concerten zijn, was het voor de andere twee leden vanwege de coronamaatregelen een hele tijd geleden dat ze voor een publiek optraden. Verbruggen vindt het "echt geweldig" om weer op het podium te staan. "Het kwam heel hard binnen toen ik die gezichtjes weer voor de eerste keer zag."