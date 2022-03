Tegen haar eigen wens in blijft Dolly Parton kans maken op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. Het 76-jarige countryicoon liet maandag weten dat ze "het niet waard" is om opgenomen te worden in de eregalerij. De Rock & Roll Hall of Fame Foundation noemt dat attent, maar laat Parton toch op de lijst met genomineerden staan.

De organisatie laat weten dat rock-'n-rollmuziek altijd een connectie heeft gehad met countrymuziek. "De muziek van Dolly Parton heeft talloze fans en andere artiesten beïnvloed. Haar nominatie voor opname in de Rock & Roll Hall of Fame heeft hetzelfde proces gevolgd als alle andere nominaties."

Parton schreef maandag op sociale media dat ze zich "ontzettend vereerd" voelde met de nominatie. "Maar ik heb niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. De nominatie inspireert me wel om een album te maken met goede rock-'n-rollmuziek, iets dat ik altijd al heb willen doen."

De Rock and Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland, gewijd aan de geschiedenis van beroemde rock-'n-rollmusici.