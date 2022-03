Froukje worstelt net als iedere andere twintigjarige met volwassen worden. Het enige verschil met haar leeftijdsgenoten is dat ze in de schijnwerpers staat. En als Froukje van het podium afstapt, is het soms best even zoeken naar wie ze is zonder die aandacht, zegt de zangeres tegen NU.nl.

"Het zijn twee jaar van intensieve ontwikkeling geweest. Alles wat er in mijn carrière gebeurt, voelt euforisch en dat is ook hoe ik op het podium sta. Dan denk ik echt: kijk mij nou! Het grappige is dat wanneer je weer van het podium afstapt je gewoon een mens bent dat graag vriendschappen wil sluiten en onzeker is", vertelt Froukje, die dit gevoel vangt in de titeltrack van haar nieuwe ep Uitzinnig, die vrijdag verschijnt. "Ik heb te maken met dezelfde dingen als elke twintigjarige, maar bij mij is er dat ene vreemde ding in mijn leven dat helemaal is ontploft."

"Ik denk dat ik de afgelopen twee jaar heel intensief bezig ben geweest met wat ik allemaal voel en hoe en wie ik wil zijn", aldus de zangeres, die hits scoorde met nummers als Ik Wil Dansen, Onbezonnen en Niets Tussen.

Froukje Veenstra, zoals de zangeres voluit heet, brak door met het nummer Groter Dan Ik, waarin ze het klimaatprobleem aansnijdt. Haar persoonlijke zoektocht zorgde ervoor dat de teksten op Uitzinnig kleiner en persoonlijker zijn qua thematiek. "Bij de vorige plaat had ik soms ook nog wel het gevoel dat mensen het van mij verwachtten dat ik grote thema's bespreek, maar dat heb ik nu losgelaten."

"Ik ben heel blij met mijn publiek, maar ik schrijf uiteindelijk voor mezelf", aldus de zangeres, die hoopt dat luisteraars zich nog steeds kunnen herkennen in haar teksten. "Ik heb minder de behoefte om op een letterlijke manier te schrijven over gebeurtenissen in de wereld. Maar als ik een universeel gevoel van angst of eenzaamheid of wanhoop kan omschrijven zodat mensen er herkenning in vinden en er steun uit halen, is dat mooi meegenomen."

Ervaringen delen met S10

Na een doorbraak met miljoenen streams in tijden van corona, kon Froukje de kleine zaaltjes overslaan toen optreden weer mogelijk was. Ze werd direct geconfronteerd met mensenmassa's die haar nummers woord voor woord meezingen. "Ik ontmoette ineens fans die bij wijze van spreken met knikkende knieën in de rij stonden. Dat is heel gek en staat zo los van mijn eigen sociale leven. Het doet wel iets met je ego en ik zou het voor niks willen ruilen, maar het voelt soms ook enigszins eenzaam."

Froukje maakt dingen mee die de meeste mensen in haar omgeving nog nooit hebben ervaren. "Het is niet alsof ik nu megaberoemd ben of whatever, maar het is wel fijn om er soms over te praten met mensen die dit ook ervaren." Zo werd Froukje bijvoorbeeld vriendinnen met collega S10, met wie ze voor de ep het nummer Zonder Gezicht maakte.

"Ik had het nummer al af en liet het aan Stien (den Hollander, zoals S10 voluit heet, red.) horen, die er meteen enthousiast over was. Ze vroeg of ze er iets mee mocht proberen en kwam toen met het tweede couplet. Ik vond dat heel goed passen en we klinken heel natuurlijk met elkaar. We wilden altijd al weleens iets samen doen, maar dan moest het wel echt vet zijn en Zonder Gezicht is samen met Stien wel echt naar een hoger niveau getild."

Perspectief van man die grenzen overschrijdt

Froukje experimenteert op het nummer Een Man Die Nooit Meer Huilt ook met het schrijven vanuit het perspectief van iemand anders. "Ik probeer in het hoofd te duiken van een man die 's nachts vrouwen lastigvalt of zelfs wil verkrachten. De vraag hoe je tot zoiets vreselijks komt, hield me bezig. Omdat er zo veel sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie, denk ik dat het belangrijk is om juist in het hoofd van zo iemand te kijken om te voorkomen dat mensen zich zo ontwikkelen."

De artieste ervaart het als vrijheid om zich in haar eigen nummers te mogen verplaatsen in iemand anders. Ze benadrukt wel niet de waarheid in pacht te hebben. "Het is niet dat ik nu wil beweren dat het altijd zo gaat."

Froukje staat aan de vooravond van een clubtour, die wordt gevolgd door een drukke festivalzomer. Voor dat laatste is ze zenuwachtiger. "De bezoekers daar komen niet specifiek voor mij en zullen misschien denken: laat het maar eens even zien. Ik wil graag de aandacht van mensen kunnen vasthouden."

Nu haar agenda volstroomt met optredens, blijft er minder tijd over om te schrijven. "Daardoor moet ik meer gefocust te werk gaan." Froukje is echter niet te beroerd om haar vrije tijd volledig in haar muziek te steken. "Ik zit nu eenmaal liever in de studio aan liedjes te werken dan dat ik Netflix kijk."