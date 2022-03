Zangeressen Billie Eilish en Olivia Rodrigo en de Koreaanse boyband BTS verzorgen een optreden bij de uitreiking van de Grammy Awards. De ceremonie vindt op 3 april plaats.

Ook optredens van Lil Nas X, Brandi Carlile, Brothers Osborne en Brothers Osborne zijn aangekondigd. Voor Eilish is het het derde jaar op rij dat ze optreedt tijdens de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Eilish maakt veel kans om een Grammy mee naar huis te nemen.

Ze is net als Olivia Rodrigo, bekend van hits Drivers License en Good 4 U, zeven keer genomineerd. Andere grote kanshebbers zijn Jon Batiste, die zelfs elf nominaties kreeg, en Justin Bieber, Doja Cat en H.E.R. (allen acht keer genomineerd).

De uitreiking van de Grammy's werd eerder uitgesteld en veranderde van locatie. In plaats van in Los Angeles op 31 januari, worden de belangrijke muziekprijzen nu op 3 april uitgereikt in Las Vegas. Trevor Noah is presentator van de avond.