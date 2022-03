De evenementensector is blij met de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd. De 1G-maatregel, waarbij bezoekers van grote concerten verplicht moesten testen op het coronavirus, gaat volgende week woensdag van tafel. Dat is goed nieuws voor de branche, maar er blijven zorgen over de onzekere toekomst.

De sector maakt zich zorgen over de stijgende kosten en het tekort aan personeel, aldus Jolanda Jansen (Alliantie van Evenementenbouwers en Ahoy), Berend Schans (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), Rosanne Janmaat (ID&T Groep) en Danny Damman (Ziggo Dome).

Dinsdag maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) bekend dat bezoekers vanaf 23 maart geen coronatest meer hoeven te doen voor grote evenementen. "Dit is fantastisch nieuws. We zijn ontzettend blij dat we eindelijk, na twee jaar uit staan, zonder restricties weer aan mogen. We kunnen niet wachten om met al onze bezoekers het leven te vieren", aldus Janmaat.

"Wel roepen we de overheid nu al op om samen met ons te kijken wat we kunnen doen om open te blijven, mocht een dergelijke situatie zich in de toekomst herhalen."

'Opkomende en jonge artiesten gaan het zwaar krijgen'

Jansen sluit zich daarbij aan. "Het is belangrijk dat de komende tijd naar quarantaineregels gekeken wordt, zodat medewerkers en artiesten zonder klachten sneller aan de slag kunnen."

Schans beaamt dat er nog steeds grote zorgen zijn. "De problemen zijn nog niet weg, want er is een enorm personeelstekort, er zijn veel ondernemers met schulden en alles wordt duurder", zegt hij.

Volgens hem zit het met grote artiesten wel goed: daar willen mensen toch wel heen. Opkomende artiesten en jong talent gaan het waarschijnlijk zwaar krijgen. Die kaartverkoop loopt nog niet storm. "Mensen wachten misschien nog even af of ze hebben misschien nog kaartjes liggen van uitgestelde concerten."

'Tijd voor gezelligheid zonder restricties'

Toch overheerst blijdschap. "Grote opluchting heeft zich van ons meester gemaakt", aldus Damman. Wel vraagt de Ziggo Dome-directeur zich af waarom de maatregelen niet direct ingaan. "Nu moeten wij weer zeven dagen wachten. In die periode staan nog vijf concerten. Waarom niet per morgen of in het weekend opheffen?", vraagt hij zich af.

"Maar goed, opluchting overheerst. Om in Hazes te spreken: het is tijd, de hoogste tijd voor weer een avondje gezelligheid. Maar dan wel zonder restricties."