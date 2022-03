Dolly Parton maakte kans op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame, maar via sociale media heeft de countrylegende nu laten weten zichzelf dat niet waard te vinden. De zangeres trekt zich daarom terug.

"Hoewel ik me ontzettend vereerd voel en heel dankbaar ben, heb ik niet het gevoel dat ik al recht heb op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame", aldus Parton op Instagram.

De 76-jarige zangeres rekent op begrip en hoopt dat ze op een later moment misschien weer genomineerd zal worden. "Het heeft me geïnspireerd om een album te maken met goede rock-'n-rollmuziek, iets wat ik altijd al heb willen doen. Mijn man is dol op rock-'n-roll en moedigt me al jaren aan."

In totaal maken zeventien artiesten kans op een plek in de Rock & Roll Hall of Fame. Zonder Parton zijn het er zestien. Onder andere Eminem, Beck, Pat Benatar, Kate Bush, Lionel Richie, Duran Duran, Eurythmics en Rage Against the Machine zijn ook genomineerd.