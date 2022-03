S10 en Goldband zijn dit jaar de grote kanshebbers bij de uitreiking van de 3FM Awards. Beide artiesten hebben drie nominaties in de wacht gesleept.

S10, die Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, maakt kans op prijzen in de categorieën Beste Artiest, Beste Song (Adem je in) en Beste Samenwerking (met Bazart op het nummer Onderweg). Goldband kan nominaties verzilveren voor Beste Groep, Beste Song (Noodgeval) en Beste Album (Betaalde Romantiek).

In totaal worden in zes categorieën publieksprijzen uitgereikt, waarbij Snelle en MEAU beiden twee keer kans maken. Antoon en Son Mieux zijn eveneens twee keer genomineerd. Tijdens het prijzengala worden ook de 3FM Legend Award en de Schaal van Rigter uitgereikt.

De awardshow vindt op 24 maart plaats in poppodium 013 in Tilburg en is live te volgen via 3FM. Twee dagen later wordt de show om 22.10 uur uitgezonden op NPO3.