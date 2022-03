The Black Keys brengen in mei hun elfde studioalbum uit. De plaat is getiteld Dropout Boogie.

Het duo werkt op het album samen met Billy Gibbons van ZZ Top, Greg Cartwright van Reigning Sound en Angelo Petraglia van Kings of Leon. De eerste single van het album, Wild Child, is inmiddels verschenen.

Voor Dropout Boogie grijpen Dan Auerbach en Patrick Carney terug naar de bluesrock van hun beginjaren.



The Black Keys bestaan sinds 2001 en wonnen in het verleden zes Grammy-awards.