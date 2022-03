Katy Perry hoeft rapper Flame niet 2,8 miljoen dollar (zo'n 2,5 miljoen euro) te betalen. Hij beschuldigde de zangeres van plagiaat met haar nummer Dark Horse uit 2013.

Flame, die eigenlijk Marcus Gray heet, klaagde Perry in 2014 aan omdat ze een riff van acht noten uit zijn nummer Joyful Noise zou hebben geplagieerd. Perry heeft dat steevast ontkend.

Eerder werd Flame in het gelijk gesteld en kende een jury hem 2,8 miljoen dollar toe, maar een rechter vernietigde het vonnis later en zei dat de melodie niet "bijzonder uniek of zeldzaam" was.

Daarop ging de rapper in beroep. Het hof van beroep bevestigde vrijdag echter de beslissing van de rechter en oordeelde dat de melodie in feite te generiek is. Perry hoeft Flame nu niets te betalen, meldt BBC News.