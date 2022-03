De Hoge Raad heeft in cassatie besloten dat de Stichting Music#MeToo rappers als Ali B, Boef en Ronnie Flex niet in een collectieve vordering door de rechter mag laten verhoren.

De stichting had gevraagd een eerder besluit van het gerechtshof om verschillende rappers van platenlabel Warner Music en managementbureau SPEC niet te laten verhoren, terug te draaien. De rappers vertonen volgens de stichting wangedrag. De laatste maanden was Stichting Music#MeToo bezig om hen voor de rechter te laten verschijnen en ze te laten verhoren.

De stichting vindt de teksten van de rappers vrouwonvriendelijk, racistisch en antisemitisch. Nadat de rechtbank de verhoren had toegewezen, oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden dat de artiesten niet onder ede verhoord hoeven te worden, omdat niet kon worden vastgesteld wat de beweegredenen van de stichting zijn. Ook kon niet genoeg onderbouwd worden welke feiten bewezen zouden moeten worden. De Hoge Raad gaat in die argumentatie mee.

De stichting vindt dat meerdere songteksten niet door de beugel kunnen. Teksten als "Toen was mijn geld nog zwart als Akon" uit het nummer Slapend Rijk van Boef en "Ik ben op mijn money als een jew, dus ik deporteer ze even" uit het nummer Dat is money van Ali B en Ronnie Flex gaan volgens de stichting zwaar over de grens.