Duncan Laurence, Suzan & Freek en rappers Donnie en Fresku zijn dit jaar benoemd tot Ambassadeurs van de Vrijheid, die op Bevrijdingsdag per helikopter langs de verschillende festivals reizen om op te treden.

Na twee alternatieve edities vanwege de coronamaatregelen kunnen de bevrijdingsfestivals dit jaar weer als vanouds doorgaan. De organisatie laat weten dit jaar volop stil te zullen staan bij de oorlog in Oekraïne.

Naast hun optredens op 5 mei, maken de Ambassadeurs van de Vrijheid in de aanloop naar 5 mei verhalen over vrijheid of het gebrek daaraan. Suzan & Freek spraken op Lesbos en in Athene met vluchtelingen, samen met Stichting Vluchteling. Historicus Klaus Müller onderzocht samen met Duncan Laurence hoe het was om tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de lhbtiq+-gemeenschap te behoren.

Fresku schrijft in de aanloop naar 4 en 5 mei een nummer over vrijheid en Donnie organiseert een maaltijd met mensen die een bijzonder verhaal rondom vrijheid hebben.

Suzan & Freek zijn op 5 mei te zien in Haarlem, Flevoland, Drenthe en Friesland. Duncan Laurence treedt op in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Donnie gaat naar Overijssel, Groningen, Gelderland en Noord-Brabant en Fresku laat zijn muziek horen in Utrecht, Den Haag en Amsterdam.