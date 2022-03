René Froger en Donnie hebben geen behoefte om met de partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos en Rita Verdonk in gesprek te gaan over de parodie die de twee politici hebben gemaakt.

De Mos en Verdonk maakten hun eigen versie van het lied Bon Gepakt van Froger en Donnie (met de titel Ik heb De Mos gestemd), maar de video bij het lied werd woensdag van YouTube gehaald op verzoek van het management van de twee artiesten. De politieke partij had hen niet om toestemming gevraagd.

Hart voor Den Haag-partijleider De Mos vroeg de artiesten vervolgens of ze het verzoek om het nummer te verwijderen alsnog wilden laten vallen.

Froger en Donnie laten nu via een woordvoerder weten hier niets voor te voelen. "Wat ons betreft is het onderwerp afgesloten."

Het nummer Ik heb De Mos gestemd was een van de liedjes die Hart voor Den Haag had gelanceerd vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. In de clip waren De Mos en Verdonk acterend te zien. Het filmpje werd de afgelopen weken veel gedeeld via sociale media.