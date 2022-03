Zangeres Lakshmi wilde altijd al eens een horrorvideoclip maken. Samen met een team heeft ze nu een twintig minuten durende korte film opgenomen bij haar single All I Know. Acteren is echter niet per se voor haar weggelegd, vertelt Lakshmi aan NU.nl.

"Ik zie mezelf niet verdergaan met acteren, omdat ik het gewoon niet zo leuk vind. Het is veel wachten en teksten van anderen leren, dat ligt me gewoon niet zo", vertelt de zangeres.

Lakshmi was al blij dat ze voor de korte film zelf niet hoefde te acteren met tekst. "Ik doe gelukkig zelf alleen mijn liedje. Maar ik vond het alsnog best spannend om in een film te spelen." Wel gaat met het uitbrengen van de videoclip voor All I Know een langgekoesterde wens in vervulling.

"Ik had vroeger al een enorme fascinatie voor horrorfilms", vertelt Lakshmi over de totstandkoming van de video. "Ik heb al veel te enge films op een jonge leeftijd gekeken. Ik had er regelmatig nachtmerries van. Ik vond het toen al zo'n interessant genre en dat is nooit weggegaan."

De zangeres noemt de eerste The Exorcist-film uit 1973 als inspiratiebron. "Dat is een doodenge film, mede door dat sfeertje uit die tijd eromheen." Lakshmi wilde graag ooit een videoclip maken met een vergelijkbare sfeer, als ze de kans zou krijgen. Die kans werd haar geboden door filmmaker Freek Henkes.

"Gelukkig vond ik een regisseur die gek genoeg was om aan te haken", lacht Lakshmi. "Ik had eerder al met hem gewerkt aan de videoclips bij Lullaby en Empty, die vrij duister zijn, maar nu zeiden we tegen elkaar: 'Laten we gewoon een Exorcist-video gaan maken.' We waren veel te enthousiast en het is helemaal uit de klauwen gelopen."

Lakshmi moest voor de opnames van de video drie uur zitten terwijl het masker werd aangemeten. Lakshmi moest voor de opnames van de video drie uur zitten terwijl het masker werd aangemeten. Foto: Mike Pasarella

Paniek om masker

Henkes ging op zoek naar een locatie en stuitte op een leegstaand kantoorpand waar ze aan de slag konden. "We hebben mensen uit alle hoeken en gaten opgetrommeld, die vooral meededen omdat ze het een tof project vinden. We hebben acteurs gevonden van wie ik meteen dacht: waar hebben jullie al die tijd gezeten? Alles viel op zijn plek."

De draaidag ging echter niet zonder problemen. De video werd ruim een jaar geleden opgenomen (de première werd meermaals uitgesteld wegens het coronavirus), toen het zwaar sneeuwde in Nederland. "Er was geen verwarming daar, dus iedereen liep te bevriezen naast van die kleine kacheltjes, gewikkeld in dekens. Het hele opnemen voelde als een avontuur dat we moesten overleven, maar dat maakte het ook weer extra tof."

Lakshmi, die zelf in de video te zien is als een bezeten vrouw, moest drie uur lang in de visagie zitten om een special effects-masker aangemeten te krijgen. "Ik raakte daar op een gegeven moment wel een beetje in paniek van. Ik ben dat totaal niet gewend."

Het eindresultaat was het uiteindelijk meer dan waard. "Ik begon te gillen toen ik het zag, ik werd helemaal gek. Als je daar op de set zit, hoop je vooral dat het er niet goedkoop uit komt te zien. Maar iedereen met wie we hebben gewerkt, is zo goed in wat hij of zij doet. Daar had ik me nooit zorgen over hoeven maken."

De shortfilm All I Know gaat maandagavond in première in LAB111 in Amsterdam. Woensdag is er een tweede screening in KINO in Rotterdam.