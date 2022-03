Op 13 mei verschijnt een nieuw album van Florence + The Machine. Het album Dance Fever is vanaf donderdagochtend vooruit te bestellen.

Leadzangeres Florence Welch deelde woensdag via Instagram al een afbeelding van de albumhoes.

Daarop staat ze voor een goudkleurige maan en vliegt een grote nachtvlinder boven haar hoofd. In het bijschrift laat ze haar volgers weten dat het album "een sprookje in veertien liedjes" is.

Dance Fever is het vijfde album van de Britse band en de opvolger van het album High as Hope, dat in 2018 werd uitgebracht. Het nummer My Love, dat op Dance Fever staat, is donderdag uitgebracht.