Sony Music zal verder geen uitspraken doen over de afspraken die met Lil Kleine zijn gemaakt nadat het platenlabel had besloten de samenwerking met de rapper per direct stop te zetten. Dat laat een woordvoerder van Sony woensdag weten. Ondanks eerder insinuaties heeft NAMAM, het management van de artiest, nog niet besloten de samenwerking te verbreken.

Lil Kleine tekende vorig jaar bij Sony en kreeg naar verluidt een voorschot van 3 miljoen euro. Eind februari besloot het platenlabel de samenwerking te verbreken omdat de rapper onder vuur ligt vanwege diverse geweldsincidenten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem onder meer van de mishandeling van zijn verloofde.

Het muzieklabel liet eerder weten "nog geen" uitspraken te kunnen doen over de juridische implicaties van de breuk. Nu zegt het bedrijf verder definitief te zwijgen over de verbroken overeenkomst. Ook NAMAM laat weten niets te kunnen zeggen over de breuk met Sony.

NAMAM stelde drie weken geleden zich "te bezinnen" op de samenwerking met Lil Kleine. Het managementbureau was "erg geschrokken" van het recentste incident. Bij eerdere mishandelingen waar Lil Kleine bij betrokken was, gaf NAMAM geen soortgelijke verklaring uit.