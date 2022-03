De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos en Rita Verdonk heeft een parodie op het lied Bon Gepakt van René Froger en Donnie offline gehaald.

Ik heb De Mos gestemd was een van de liedjes die Hart voor Den Haag had gelanceerd voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. In de videoclip, die de afgelopen weken veel gedeeld werd via sociale media, zijn De Mos en Verdonk te zien.

Froger en Donnie waren niet op de hoogte gesteld van de parodie op hun nummer, laat hun woordvoerder weten. "Inmiddels hebben de rechthebbenden contact gehad met elkaar en is bij niemand het verzoek binnengekomen om de track te mogen gebruiken in een politieke campagne. Omdat dit verzoek bij niemand is gedaan, heeft YouTube op verzoek van de rechthebbenden besloten de video offline te halen."

Met het verwijderen van het filmpje is de zaak wat de twee artiesten betreft afgesloten. Ze zullen geen verdere stappen ondernemen.

Hart voor Den Haag laat in een reactie weten "laaiend" te zijn. "Voor het maken van een parodie is geen toestemming nodig. Conform de auteurswet is het maken van een parodie namelijk toegestaan", zegt campagneleider Coen Bom. Het verbaast hem dat het management spreekt van "goed overleg", terwijl de partij "niets wist". Hij heeft inmiddels van het management geëist dat het de claim bij YouTube laat vallen.

De Mos zegt zich niet te kunnen voorstellen dat Donnie en Froger "hun Amsterdamse humor hebben verloren".