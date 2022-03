Bilal Wahib geeft op 30 april zijn eerste soloshow in de Gashouder in Amsterdam, maakt hij woensdagavond bekend. De 23-jarige zanger zal nummers van zijn debuutalbum El Mehdi ten gehore brengen.

"Ik ben zo excited om mijn album voor de allereerste keer live aan jullie te laten horen in de Gashouder. Dit is pas het begin", zegt Wahib.

De artiest zal zijn nummers opvoeren met zijn eigen band. Op El Mehdi staan hits als Tigers en 501 en de singles Ibiza en 1%. De kaartverkoop start op donderdag 10 maart.

In maart 2021 ontstond er ophef rond Wahib, toen hij op Instagram Live een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. De acteur kreeg in november te horen dat hij niet zal worden vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Wel is Wahib verbannen van Instagram.

Eind 2021 keerde hij terug in de publiciteit en bracht hij zijn debuutalbum uit. El Mehdi heeft inmiddels de platina status bereikt.