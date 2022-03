Wie de afgelopen weken goed om zich heen keek in Nederland, werd begroet door posters van Antoon ter promotie van zijn single Hallo, die als onderdeel van een TikTok-trend massaal van de muren werden geplukt. De zanger domineert Spotify momenteel in Nederland, met twee nummers in de top drie van de hitlijst. Maar wie is deze Antoon, die in tijden van lockdowns een succesvolle carrière heeft opgebouwd?

Als Antoon in 2020 een grote hit scoort met Hyperventilatie, komt hij ogenschijnlijk uit het niets. De nu twintigjarige zanger timmert dan al enkele jaren aan de weg. Op slechts vijftienjarige leeftijd verlaat Antoon, geboren als Valentijn Verkerk, het vwo en wordt hij de jongste student ooit van de Herman Brood Academie. Hier leert de jonge artiest rapper Big2 (Twan van Steenhoven van The Opposites) kennen, die les geeft op de opleiding.

Er is al snel een klik en de student tekent uiteindelijk bij DreamTeam, het label van zijn docent. Hyperventilatie, dat Antoon zelf produceert, is het eerste nummer dat hij via de platenmaatschappij uitbrengt. Het nummer wordt een trend op TikTok en heeft op Spotify inmiddels al ruim 32 miljoen streams verzameld. Niet veel later verschijnt al zijn eerste volledige, tien nummers tellende album De Nacht Is Van Ons.

Hoewel Antoons muziek geregeld wordt bestempeld als hiphop, richt de artiest zich in zijn begindagen vooral op EDM (Electronic Dance Music). Hij laat zich beïnvloeden door disco en pop uit de jaren tachtig, waarmee hij thuis opgroeit. Invloeden uit de hiphop worden ook steeds prominenter in een stijl die volgens zijn label moet worden omschreven als "Hip Pop".

Elke sessie een hit

Slechts enkele maanden na zijn album verschijnt alweer de ep Heilig Water, die Antoon opneemt met Big2. Het nummer Leuk wordt zijn volgende grote hit, met inmiddels 26 miljoen streams op Spotify.

"Als je met hem in de studio werkt, is hij degene die door de chaos het pad ziet dat bewandeld moet worden", zegt Big2 over zijn protegé in de podcast Nooit meer slapen. "Hoe kan het nou dat we altijd als we met jou de studio ingaan aan het einde van de avond een hit hebben?", vraagt de rapper zich hardop af. Volgens Big2 levert elke sessie met zijn Antoon op zijn minst een nummer op dat hij wil uitbrengen, wat ongebruikelijk is.

Big2 is niet de enige artiest met wie Antoon succesvol samenwerkt. Het nummer Bootje met rapper en producer Paul Sinha levert ook een hit op met een kleine vijftien miljoen streams op Spotify.

Zijn grootste succes in de hitlijsten behaalt hij met Vluchtstrook, een samenwerking met Kris Kross Amsterdam en zangeres Sigourney K. Het nummer, gebouwd rondom een sample van Have You Never Been Mellow van Olivia Newton-John, bereikt de tweede plaats in de Top 40 en is al wekenlang een van de meest gestreamde nummers op Spotify in Nederland. De teller staat daar inmiddels op zo'n 26 miljoen, waar nog dagelijks ruim 150.000 bij komen.

Posters in studentenhuizen

Antoon heeft niet gewacht tot het succes van Vluchtstrook was uitgeraasd voordat hij nieuw werk de hitlijsten in schiet. Zo staat hij momenteel met drie nummers tussen de vijf meest beluisterde liedjes van het moment op Spotify in Nederland. Hij staat op de eerste plaats met zijn nieuwe single Hallo, waarmee hij S10 met haar Songfestival-nummer De Diepte van de eerste plaats houdt. Op drie staat zijn nummer Hotelschool, afkomstig van de ep Hallo, die afgelopen vrijdag verscheen.

Om de nieuwe plaat aan de man te brengen, werden er de afgelopen weken posters met Antoons portret erop verspreid. "Hallo Amsterdam" valt er te lezen op de exemplaren die in de hoofdstad opduiken, maar elke grote gemeente kreeg zijn eigen druk.

Niet lang na het verspreiden van de posters blijkt dat Antoons populariteit zich niet meer beperkt tot alleen zijn muziek. Op TikTok ontstaat namelijk een trend waarbij jonge vrouwen, gewapend met scharen en ander gerei om de posters los te krijgen, de straat opgaan om een eigen exemplaar mee te nemen, voor in hun studentenhuis of boven hun bed. "Ik heb er zelfs eentje gezien waarbij ik ingestopt in bed lag", lacht de zanger in gesprek met radiozender SLAM!. "Het is betere promo dan die borden zelf, uiteindelijk."

Antoon, die door de coronamaatregelen rondom zijn doorbraak niet kon optreden, heeft inmiddels wel enkele uitverkochte shows in onder andere Paradiso in Amsterdam kunnen geven. De komende weken geeft hij vier uitverkochte shows in Tilburg, Groningen, Utrecht en Rotterdam.