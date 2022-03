Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam acht jaar celstraf geëist tegen de Jamaicaanse reggaeartiest Jah Cure vanwege het neersteken van een concertpromotor.

Jah Cure (de artiestennaam van Siccature A.) stak de 45-jarige man neer na een conflict over geld. De steekpartij vond vorig jaar op 1 oktober plaats, midden op de dag bij het monument op de Dam in Amsterdam.

Volgens het OM heeft Jah Cure (43) zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord. De verdachte zelf zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gestoken. Volgens justitie klopt dat verhaal niet.

Jah Cure stuurde volgens de officier van justitie vooraf dreigende voiceberichten naar de concertpromotor, bewapende zich met een mes en dirigeerde de concertpromotor naar de Dam voor een confrontatie. Daaruit blijkt een vooropgezet plan, meent het OM. Het slachtoffer werd in zijn buik gestoken, met onder meer een maagperforatie tot gevolg. De ruzie ging over de uitbetaling van de opbrengsten van een concert.

'Als ik had gewacht, was ik het slachtoffer geweest'

De artiest verklaarde dat hij eerder gewelddadige ruzies heeft gehad met het slachtoffer en dat hij daarom het mes op zak had. "Ik vertrouwde hem niet", zei hij op de zitting. Eenmaal op de Dam zag hij dat de concertpromotor eveneens een mes bij zich had, waar hij volgens Jah Cure mee leek te dreigen. De verdachte zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt te steken. "Als ik had gewacht, was ik het slachtoffer geweest."

Jah Cure is internationaal bekend als reggaezanger. Hij was vorig jaar in Nederland voor opnames van een videoclip. Hij zit sinds de steekpartij vast.

De rechtbank doet op 22 maart uitspraak.