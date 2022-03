The Streamers geven op 17 september voor het eerst een concert met live publiek. Het optreden van de gelegenheidsband, opgericht door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, vindt plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De groep kwam tijdens coronalockdowns samen om via livestreams concerten te geven. Zo werd er opgetreden op Koningsdag en Tweede Kerstdag en in de Amsterdamse Carré en Rotterdamse Kuip.

Naast Meeuwis en Kraantje Pappie maken Roel van Velzen, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Suzan & Freek, Nick & Simon, Thomas Acda, Paul de Munnik, Ronnie Flex, Danny Vera, Typhoon, Frank Lammers en Paul de Leeuw deel uit van The Streamers.

De kaartverkoop voor het concert op 17 september begint op zaterdag 12 maart om 10.00 uur.