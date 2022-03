Lady Gaga komt naar Nederland. Op 26 juli treedt de zangeres op in het GelreDome in Arnhem. De show is onderdeel van The Chromatica Ball-tournee, een zomerse stadiontour die veertien steden in Europa en de Verenigde Staten aandoet.

De tournee bevat een aantal door corona verplaatste concerten en nieuw aangekondigde data, waarvan Arnhem er een is. De stadiontour begint op 17 juli in Düsseldorf en voert ook langs Stockholm, Parijs en Londen, waarna Canada en de Verenigde Staten worden aangedaan.

Het wordt de eerste keer dat Lady Gaga nummers van haar met een Grammy bekroonde album Chromatica uit 2020 live ten gehore brengt.

Voor Lady Gaga wordt het optreden in Arnhem haar eerste concert op Nederlandse bodem sinds januari 2018 toen ze in de Ziggo Dome stond. De reguliere kaartverkoop voor dit concert begint komende vrijdag om 12.00 uur via Ticketmaster.