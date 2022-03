Bijna iedereen kan Shape of You van Ed Sheeran meezingen, maar een herkenbare passage uit zijn wereldhit is mogelijk gestolen. Twee songwriters hebben de Britse zanger voor de rechter gesleept, omdat zij delen van hun nummer Oh Why terughoren in Sheerans hit.

Sami Chokri en Ross O'Donoghue stellen dat Sheeran "bepaalde zinnen en woorden" uit hun nummer heeft gekopieerd voor Shape of You (2017). Het gaat om het lied Oh Why, dat Chokri in 2015 heeft uitgebracht onder de naam Sami Switch.

Het mogelijk geplagieerde fragment uit Shape of You is te horen in het refrein. In plaats van 'oh why' zingt Sheeran 'oh I', maar wel in dezelfde melodielijn en in hetzelfde tempo als het nummer van Sami Switch.

Shape of You verscheen in 2017. Het nummer groeide uit tot een wereldwijde hit en is nog altijd het meest gestreamde nummer ooit op Spotify. Sheeran heeft het nummer samen met vijf andere songwriters geschreven. De zanger produceerde het zelf, samen met Steve Mac.

Nadat Shokri en O'Donoghue in 2018 Sheeran hadden beschuldigd van plagiaat, spande de hitzanger kort daarop een rechtszaak aan. Hij wilde van de rechter horen dat hij en zijn coschrijvers geen inbreuk hadden gemaakt op het auteursrecht van Chokri en O'Donoghue. Laatstgenoemden spanden daarop hun eigen rechtszaak aan, waarin ze onder meer een schadevergoeding en een deel van de opbrengst van het nummer eisten. Het zou gaan om 3 miljoen pond (ruim 3,6 miljoen euro).

Sindsdien heeft Sheeran geen royalty's meer ontvangen voor zijn hit. Daardoor is hij waarschijnlijk miljoenen misgelopen. Hij zal de royalty's alsnog ontvangen als hij in het gelijk wordt gesteld.

Sheeran maakt maandag en dinsdag zelf zijn opwachting in de rechtbank. Hij levert dan documenten aan die moeten aantonen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan plagiaat en geeft inzicht in zijn songwritingproces. In een eerste ondervraging liet Sheeran weten dat hij altijd aan bronvermelding doet, ook bij onbekende artiesten. Over drie weken doet de rechter uitspraak.

De advocaat van artiestenduo Chokri en O'Donoghue noemde Sheeran vrijdag in de rechtbank "een genie, maar ook een ekster". "Hij leent ideeën en verwerkt ze in zijn liedjes. Soms geeft hij dat toe, en soms niet." Het feit dat zijn cliënten niet wereldberoemd zijn, werkt volgens de advocaat in hun nadeel. "Ze zijn geen Coldplay of Rihanna. Als dat wel zo was, dan was er anders met hen omgegaan."

Het is niet de eerste keer dat Sheeran voor de rechter wordt gesleept wegens vermeend plagiaat. Liedjesschrijvers Thomas Leonard en Martin Harrington klaagden Sheeran aan omdat Photograph uit 2014 te veel zou lijken op hun ballad Amazing. Voor 4 miljoen pond werd er uiteindelijk een schikking getroffen. Daarbij werd geen schuldige partij aangewezen.

En ook Thinking Out Loud uit 2014 zou gestolen elementen bevatten, en wel uit Let's Get It On van Marvin Gaye. De familie van Ed Townsend, die het nummer voor de soulzanger schreef, klaagde Sheeran aan. De rechter besloot echter een streep door de zaak te halen, zonder een toelichting te geven.