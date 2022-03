De Oekraïense inzending voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam van 2021 komt in augustus naar Lowlands. De groep Go_A, die vorig jaar vijfde werd tijdens de internationale muziekwedstrijd, is aan de line-up van het festival toegevoegd, laat de organisatie zaterdag weten.

De band werd "al ruim voor de eerste explosies" in Oekraïne geboekt voor het festival. "Dankzij een oogverblindende show en de spatzuivere vocals van zangeres Kateryna Pavlenko werd dit viertal uit Oekraïne vijfde tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Officieel dan, want de Oekraïners wonnen zoveel harten dat ze wereldwijd zelfs nummer één Maneskin voorbij streamden", aldus de organisatie.

Het festival laat ook weten boos te zijn over de Russische invasie van Oekraïne. "Dat we machteloos moeten toezien hoe Poetin en zijn Russische rebellenclub de unieke Oekraïense cultuur proberen te vernietigen, betekent niet dat we onze woede hoeven te verbergen. Bij dezen: ook Lowlands is furieus dat 44 miljoen mensen niet alleen huis en haard, maar ook hun eigen gezicht dreigen te verliezen."

Go_A voegt zich op Lowlands bij acts als Stromae, Arctic Monkeys, The Opposites, James Blake en Michael Kiwanuka. Het uitverkochte festival in Biddinghuizen vindt plaats van 19 tot en met 21 augustus.