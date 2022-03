Wanneer Stromae in 2010 een grote hit scoort met het dancenummer Alors on danse, vermoeden waarschijnlijk maar weinigen hoe groots zijn carrière gaat worden. Zijn album racine carrée maakt in 2013 een wereldster van de Belgische artiest. Na negen jaar is hij terug met zijn derde plaat, Multitude, en lijkt dit fenomeen niets aan populariteit te hebben ingeboet.

Stromae wordt in 1985 geboren als Paul Van Haver, zoon van een Vlaamse moeder en een Rwandese vader. Hij groeit op in Brussel en wordt door zijn moeder opgevoed. Zijn vader keert terug naar Rwanda als Stromae negen jaar oud is en komt om het leven bij de Rwandese genocide tijdens de burgeroorlog. De artiest scoort later een grote hit met het nummer Papaoutai (een verbastering van Papa ou t'es? - papa waar ben je?), dat over de afwezigheid van zijn vader gaat.

Stromae zet zijn eerste stappen als muzikant in 2000, als hij begint met rappen. Na enige tijd deel te hebben uitgemaakt van een rapformatie, stort hij zich op zijn eigen muziek en maakt hij in 2008 een EP. Tijdens een stage bij het radiostation NRJ wordt hij ertoe aangemoedigd zijn eigen muziek uit te brengen en wordt Alors on danse voor het eerst gedraaid. De plaat bereikt in Wallonië al in 2009 de eerste plaats van de hitlijsten.

Eerste internationale succes met Alors on danse

Het nummer gaat begin 2010 ook de landsgrenzen over en in het voorjaar staat het in grote delen van Europa ook op de eerste plaats. Inmiddels is Alors on danse op Spotify zo'n 385 miljoen keer beluisterd. Op YouTube staat de teller op 332 miljoen.

Stromae legt in interviews uit dat hij wordt geïnspireerd door de Belgische zanger Jacques Brel, die wordt gezien als een van de meesters van de Franse chanson. Stromae wordt gedurende zijn carrière geregeld met zijn held vergeleken.

Daarnaast neemt hij met zijn rapachtergrond elementen van hiphop mee en is hij ook niet bang om met de eurodance uit de jaren negentig te spelen. "Het leek een lange tijd alsof we ons voor die sound schaamden, maar er valt zo veel in te ontdekken. Het is geworteld in van alles; van house tot salsa", zegt hij hierover. Daarnaast noemt hij de Cubaanse solmuziek en Congolese rumba invloeden van zijn eigen geluid.

234 Stromae - Alors on danse

Papaoutai bewijst dat Stromae geen eendagsvlieg is

Ondanks het grote succes van Alors on danse weten de vervolgsingle Te Quiero en het bijbehorende album Cheese buiten de Belgische landsgrenzen weinig potten te breken. Even lijkt het erop dat Stromae een eendagsvlieg is, maar in 2013 bewijst hij voor eens en altijd het tegendeel.

Dan verschijnt namelijk Papaoutai, dat tot op de dag van vandaag - met 327 miljoen streams en 883 miljoen views op YouTube - een van zijn grootste hits is. Het nummer bereikt de eerste plaats in België en Frankrijk en de tweede plaats in Nederland. Ook in andere delen van Europa slaat de plaat aan.

Dit keer blijft het niet bij een enkele hit. Zijn tweede album racine carrée levert nog meer succesvolle singles af, zoals Formidable en Tous les mêmes. Van het album worden alleen al in Frankrijk meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Door het succes van racine carrée is Stromae tot bijna eind 2015 over de wereld aan het toeren.

232 Stromae - Papaoutai

Ziekte door medicatie, voorzichtige terugkeer

Hij moet delen van zijn tour door Afrika echter annuleren, omdat hij last krijgt van bijwerkingen van een medicijn tegen malaria. Hij houdt er een psychische aandoening aan over. De zanger heeft last van hallucinaties en angstaanvallen. Ruim twee jaar na de medicatie voelt hij de gevolgen ervan nog steeds, waardoor hij lange tijd ook niet in het openbaar verschijnt.

De artiest, die in 2015 in het huwelijksbootje stapt met Coralie Barbier en in 2018 een zoon met haar krijgt, zet in 201`8 voorzichtig de eerste stappen richting een muzikale comeback. Hij brengt dan het bijna negen minuten durende nummer Défiler uit. Het nummer is onderdeel van een campagne voor de kledinglijn Capsule 5 van zijn merk Mosaert.

In de tussentijd leent hij zijn vocalen nog aan het nummer Arabesque van Coldplay en helpt hij bij de totstandkoming van de videoclip voor IDGAF van Dua Lipa. Ondertussen beginnen geruchten de geruchten over een nieuw album van Stromae langzaam aan te zwellen. In oktober 2021 wordt die hoop gevoed met de release van de single Santé, die in België en Frankrijk weer de top drie haalt.

204 Stromae - Santé

Helemaal terug met L'enfer en Multitude

In Nederland scoort hij weer een hit met de tweede single L'enfer (de hel). De zanger zingt het nummer voor het eerst live in een nieuwsuitzending op de Franse televisie en de boodschap van de plaat maakt veel indruk. In het refrein zingt hij namelijk dat hij zelfmoord heeft overwogen en zich vaak alleen voelt, ook al weet hij dat er anderen zijn die zich ook zo voelen. Het optreden, de compositie en de songtekst kunnen op veel lof rekenen.

Terwijl L'enfer het goed doet in de hitlijsten, is Stromae een van de eerste artiesten die na versoepeling van de coronaregels in Nederland een groot concert geven. Hij treedt op in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam, waar hij zijn nieuwe plaat ten gehore brengt.

Het twaalf liedjes tellende Multitude laat wederom zijn muzikale veelzijdigheid met een groot scala aan invloeden horen. De eerste recensies zijn alvast lovend. Het AD schrijft dat Stromae "wederom in grootse vorm" is.

Komende zomer is Stromae weer live te bewonderen in Nederland, als hij optreedt tijdens Lowlands. In het voorjaar van 2023 staan maar liefst drie concerten in het Ziggo Dome gepland, wat laat zien dat Stromae na een afwezigheid van bijna negen jaar nu misschien wel populairder is dan ooit tevoren.