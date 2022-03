Stromae is terug. Na bijna negen jaar afwezigheid heeft Paul Van Haver, zoals de muzikant eigenlijk heet, een nieuw album gemaakt. Multitude is volgens recensenten een glorieuze terugkeer, die Stromae in oktober vorig jaar al inzette met Santé.

AD en Het Parool - 5 sterren (zelfde recensie)

"We horen klassiek klavecimbel, we horen rap, we horen aanstekelijke bailefunk en dan een refrein dat zo lijkt weggeplukt uit het oeuvre van Jacques Brel. Duizelig word je er als luisteraar van, maar dan wel op een gelukzalige manier, want Stromae is negen jaar na het fabuleuze Racine carrée wederom in grootse vorm. Zelfs een liedje als C'est que du bonheur (niets dan geluk), dat met z'n ode aan poepluiers en aanverwant babyamusement op het eerste gehoor weinig om het lijf heeft, blijkt met zijn bossanovaritme uiteindelijk een eersteklas oorwurm."

Trouw - 5 sterren

"In twaalf liedjes laat hij horen hoe hij gegroeid is als componist en tekstschrijver. Stromae kaartte vaker onalledaagse, maatschappelijke thema's aan in zijn liedjes. De zoon van een Rwandese vader en een Vlaamse moeder verbindt genres, instrumenten en nieuwe combinaties op frisse, verrassende en toch natuurlijke wijze met elkaar tot een bijzonder geslaagd geheel. Bijzonder knap is dat de onderlinge liedjes veel van elkaar verschillen, maar samen toch als een logisch geheel voelen."

de Volkskrant - 4 sterren

"Met dezelfde souplesse als voorheen tapt hij uit vele muzikale vaatjes. Santé heeft met zijn cumbia-invloeden hetzelfde dansritme als de Lambada. De ballad L'Enfer opent met een Bulgaars vrouwenkoor, om daarna in een maalstroom van mistroostigheid te verzinken: diep donker en ontzagwekkend. En in het onweerstaanbare, ironische liefdesliedje Mon amour walst een Cubaans tresgitaartje langs de valkuilen van de liefde terwijl een mannenkoortje, warm en zacht als chocolademelk, zoete broodjes bakt."

