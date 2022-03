Dua Lipa's hit Levitating zou niet volledig door de zangeres en haar team zijn bedacht, meent een reggaeband die hun eigen nummer Live Your Life in de plaat herkent. Daarom heeft de band een rechtszaak aangespannen tegen de 26-jarige artieste en haar platenlabel, schrijft TMZ.

De teksten komen weliswaar niet overeen, maar het refrein van beide nummers vertoont volgens de band zoveel gelijkenissen dat er sprake is van plagiaat. Artikal Sound System bracht Live Your Life in 2017 uit, ruim drie jaar voordat Dua Lipa haar wereldhit uitbracht.

In de aanklacht schrijft de band dat het duidelijk is dat het team van Dua Lipa Live Your Life heeft gehoord en daar inspiratie uit heeft gehaald. De reggaeband legt verder niet uit op basis waarvan ze dat denken.

Dua Lipa wordt persoonlijk aangeklaagd. Ook haar label Warner Records en enkele van de schrijvers en producenten die aan het nummer hebben gewerkt worden voor de rechter gesleept. Artikal Sound System eist de opbrengsten van Levitating en een schadevergoeding.